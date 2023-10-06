Александра Шпака оштрафовали на 250 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Блогера ранее уже штрафовали на 50 тыс. рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы признал виновным в дискредитации российской армии блогера Александра Шпака, оштрафовав его на 250 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Шпак признан виновным в совершении пяти административных правонарушений по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). По каждому из протоколов ему назначен административный штраф в размере 50 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Тверской суд ранее штрафовал Шпака на 50 тыс. рублей.