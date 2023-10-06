В Подмосковье водитель легковушки погиб после столкновения с тремя грузовиками

Движение частично ограничено

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. ДТП с участием трех грузовиков и легковой машины произошло на кольцевом шоссе в Подмосковье. Движение частично ограничено, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 13:50 на 165-м километре автодороги "А-107" произошло попутное столкновение трех грузовых и одной легковой автомашин, при этом один из грузовиков съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового транспорта погиб", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Водителям стоит учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать объездные пути.