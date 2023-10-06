Киевский суд оставил Коломойского под стражей

Он также сохранил размер залога в 3,8 млрд гривен

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы украинского бизнесмена Игоря Коломойского, оставил его под стражей и сохранил размер залога в 3,8 млрд гривен (около $105 млн). Об этом сообщило украинское издание "Страна".

На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале "Страны", Коломойский в ответ на вопрос, доволен ли он решением суда, ответил с иронией: "Очень".

В ходе заседания суд уточнил у Коломойского, знает ли он про то, что его лишили украинского гражданства. Обвиняемый ответил, что не получал уведомления об этом от украинской миграционной службы. На вопрос суда, есть ли у него гражданство других стран, Коломойский сказал, что у него есть гражданство Кипра и Израиля. При этом в комментарии "Стране" Коломойский заявил, что сам он себя считает гражданином трех стран, то есть в том числе гражданином Украины.

Коломойский был задержан 2 сентября после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с правом внесения залога в размере около $13,8 млн, который затем был увеличен до $105,3 млн. По данным следствия, в 2013-2020 годы бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с "Приватбанком", крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.