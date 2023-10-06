Суд в Петербурге огласил обвинительный приговор четырем таможенникам за взятки

Таможенники получали взятки от различных фирм за беспрепятственное оформление грузов и транспорта, а также подготовку документов для направления грузов на фитосанитарный контроль и получение соответствующих разрешений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Петербургский суд приговорил к различным срокам лишения свободы, в том числе реальным, четырех бывших сотрудников поста "Лесной порт" Балтийской таможни, которые получали взятки от бизнесменов за провоз товара через границу без досмотра либо формальное его проведение. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Валентина Емельянова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное с вымогательством в крупном размере; два эпизода), Руслана Тулякова, Людмилы Морохиной, Полины Барановой и Анастасии Яковлевой, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

Замначальника поста Туляков и начальник отдела таможенного оформления и контроля Емельянов не признали вины - суд приговорил их к восьми и девяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе в течение 10 и 12 лет соответственно. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима. Женщины, служившие таможенными инспекторами, вину признали, им суд назначил условные сроки в размере 6 лет при испытательном сроке 4 года, а также лишил права работать в государственных органах на 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, организованную группу, в которую вошли все нынешние фигуранты, создал и возглавил осенью 2020 года бывший начальник таможенного поста Андрей Курочкин (в августе 2022-го суд признал его виновным в преступлениях и приговорил к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 3,6 млн рублей). Как отмечается в приговоре, в течение нескольких месяцев таможенники получали денежное вознаграждение от различных фирм за беспрепятственное оформление грузов и транспорта, а также подготовку документов для направления грузов на фитосанитарный контроль и получение соответствующих разрешений. Общий размер взяток составил почти 1,8 млн рублей.

Кроме того, Емельянов вымогал с предпринимателей деньги за провоз товара через границу без прохождения контроля, а также его ускоренное либо ненадлежащее проведение. Таким образом, экс-начальник отдела лично "заработал" еще около 1,1 млн рублей.

В новость внесена правка (в 18:28 мск) - передается в связи с уточнением наказания Тулякову и Емельянову в 3-м абзаце; в 5-м абзаце заменена фамилия, верно - Емельянов.