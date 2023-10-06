6 октября, 15:11,
обновлено 6 октября, 15:15

В Астрахани машина сбила на переходе двух детей

Один из них погиб

АСТРАХАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля в Астрахани совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП один несовершеннолетний погиб, другой госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Сегодня, 6 октября, на улице Богдана Хмельницкого в Астрахани водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате один несовершеннолетний погиб, другая пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении .

Прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль процессуальную проверку в связи с ДТП, повлекшем гибель несовершеннолетнего.

Как уточнили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону, водитель Chevrole 1981 года рождения сбил насмерть 12-летнего ребенка, второй ребенок доставлен в больницу, тяжесть телесных повреждений устанавливается. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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