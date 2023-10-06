В Астрахани двоих детей госпитализировали после наезда автомобиля на перекрестке

Госавтоинспекцией возбуждено административное дело

АСТРАХАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля в Астрахани совершил наезд на регулируемом перекрестке на двух несовершеннолетних детей, пересекавших проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП оба ребенка госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"6 октября на улице Ленина, 11, автомобиль Nissan под управлением водителя (женщины 1982 года рождения), двигаясь со стороны Коммунистической улицы в сторону улицы Ленина на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на регулируемом перекрестке на двух несовершеннолетних. Мальчик 2011 года рождения и девочка 2006 года рождения - родные брат и сестра, находившиеся без сопровождения взрослых, пересекали проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля на запрещающий красный сигнал светофора. В результате наезда дети получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекцией возбуждено административное дело по статье 12.24 ч. 1 КоАП РФ, уточнили в пресс-службе.