Сыну экс-секретаря СНБО Украины предъявили обвинения в коррупции

По данным украинских СМИ, обвиняемыми являются Игорь Гладковский, а также экс-генеральный директор "Укрспецэкспорта" Павел Букин

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) предъявила обвинения в махинациях при закупке авиационного оборудования близкому родственнику бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также бывшему генеральному директору государственной компании по торговле оружием "Укрспецэкспорт".

По данным украинских СМИ, обвиняемыми являются Игорь Гладковский, сын бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, а также экс-генеральный директор "Укрспецэкспорта" Павел Букин.

"При процессуальном руководстве прокурора САП детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявили обвинения бывшему генеральному директору государственной компании "Укрспецэкспорт" и лицу, близкий родственник которого занимал должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины", - сообщает САП в Telegram-канале. По версии следствия, в результате коррупционных махинаций обвиняемых компании "Укрспецэкспорт", входящей в сферу управления госконцерна "Укроборонпром", были нанесены убытки почти на 13 млн гривен ($355 тыс). Обвинения предъявлены по статьям о злоупотреблении и организации злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия. Отмечается, что следствие не смогло установить местонахождение обвиняемых.

Причиной для возбуждения дела стало журналистское расследование. По данным его авторов, с августа 2016 года по февраль 2017-го гендиректор "Укрспецэкспорта" заключил договоры с фирмой, подконтрольной сыну замсекретаря СНБО, о закупке приборов для измерения высоты для авиационной техники на 14,38 млн гривен ($393 тыс). При этом разница между рыночной стоимостью товаров и указанной в договоре ценой, по версии следствия, составила 13 млн гривен ($355 тыс). По версии следствия, из общей суммы коррупционного дохода от выполнения этого контракта сын бывшего секретаря СНБО получил долю в размере $170 тыс.

Украинский журналист Олег Новиков, специализирующийся на освещении деятельности НАБУ, в Telegram-канале написал, что обвинения были предъявлены Игорю Гладковскому и Павлу Букину. По данным журналиста, оба обвиняемых находятся за границей, в частности, Гладковский в 2022 году уехал в Испанию.

В апреле 2022 года НАБУ объявило в розыск Гладковского по делу о поставках контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома". Его отец Олег Гладковский занимал пост заместителя секретаря СНБО в 2015-2019 годах.