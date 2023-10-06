Замглавы Рыбинска обвиняют в получении взятки

Его объявили в федеральный розыск

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Рыбинска Ярославской области Иван Дубино и депутат муниципального совета Рыбинска Виктор Тамаров стали фигурантами дела о получении взятки в особо крупном размере. Дубино заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Ярославской области по материалам УФСБ России по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы администрации городского округа города Рыбинска и генерального директора коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере)", - проинформировали в пресс-службе.

По данным следствия, с 2022 года Дубино и Тамаров, который на тот момент был заместителем генерального директора МУП "Теплоэнерго", позднее - генеральным директором ООО "Рыбинская генерация", занимались реализацией инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей Рыбинска с общим финансированием свыше 800 млн рублей. При реализации проекта они получали от подрядных коммерческих организаций взятки в особо крупном размере.

Дубино скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Заочно ему предъявлено обвинение.

Тамарову ранее также было предъявлено обвинение по делу о получении взятки в размере 600 тыс. рублей (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, будучи заместителем генерального директора "Теплоэнерго" он получил деньги от представителя коммерческой организации за общее покровительство по службе.

В этом году Тамаров победил на выборах в муниципальный совет Рыбинска по одномандатному округу №8, он выдвигался от "Единой России". Региональный политсовет "Единой России" в Ярославской области приостановил членство Тамарова в партии. Фракция партии в муниципальном совете Рыбинска досрочно прекратила его полномочия как руководителя. Ранее Тамаров получил условный срок за злоупотребление полномочиями, позднее его амнистировали.