На юге Азербайджана произошел пожар в торговом центре

Семь человек пострадали

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Семь человек госпитализированы с ожогами в результате пожара в торговом центре в городе Масаллы на юге Азербайджана. Об этом сообщили Генпрокуратура и МЧС республики.

По данным ведомства, огнем повреждены несколько торговых объектов. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

"В связи со случившимся в оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Для установления причин возгорания и объема нанесенного ущерба назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, а также товароведческая экспертизы", - говорится в сообщении.