6 октября, 16:31

На юге Азербайджана произошел пожар в торговом центре

Семь человек пострадали

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Семь человек госпитализированы с ожогами в результате пожара в торговом центре в городе Масаллы на юге Азербайджана. Об этом сообщили Генпрокуратура и МЧС республики.

По данным ведомства, огнем повреждены несколько торговых объектов. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

"В связи со случившимся в оперативно-следственном управлении МЧС возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Для установления причин возгорания и объема нанесенного ущерба назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, а также товароведческая экспертизы", - говорится в сообщении. 

Теги:
Азербайджан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация