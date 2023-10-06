В Севастополе объявили воздушную тревогу

Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища

ТАСС, 6 октября. Воздушную тревогу объявили на территории Севастополя, заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Жителей призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали пройти в убежища. В Telegram-канале транспорта города сообщили, что морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.

Развожаев уточнял, что задымление в районе Севастопольской бухты объясняется использованием военными табельных средств маскировки. "Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал он.

Также в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщали о перекрытии движения.

Позже Развожаев сообщил об отмене тревоги. "Отбой воздушной тревоги", - написал он. В оперативном канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту заявили, что движение автотранспорта по нему возобновлено.