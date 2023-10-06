6 октября, 16:25

В Рязанской области в ДТП с тремя машинами погибли три человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 6 октября. Три человека погибли при столкновении Volkswagen Polo, ВАЗ-2107 и грузовика DAF у села Криуши Клепиковского района Рязанской области. Также пострадали два человека, сообщила в Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

"В результате происшествия три человека, находившиеся в салоне автомобиля Volkswagen Polo, от полученных травм умерли. Двое пассажиров этого автомобиля травмированы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Среди погибших и пострадавших несовершеннолетних нет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло около 15:30 мск на 479-м км автодороги Р132 "Золотое кольцо" возле села Криуша. 

Теги:
РоссияРязанская область
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