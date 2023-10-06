Под Смоленском загорелась кровля на территории бывшей компании "Вязьма-лес"

Площадь возгорания составляет 80 кв. м

ТАСС, 6 октября. Пожар на площади 80 кв. м произошел на крыше бывшего производственного корпуса предприятия "Вязьма-лес" под Смоленском. К ликвидации пожара привлечены пять пожарных расчетов, сообщила ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области Наталья Арбузова.

"По прибытии информация подтвердилась - горение кровли семиэтажного производственного помещения (2-7 этажи не эксплуатируются). Площадь пожара составляет около 80 кв. м. На месте работают пять пожарных расчетов и одна автолестница", - сообщила она.

Сообщение о пожаре получено в 17:25 мск.

Позже в МЧС сообщили о локализации возгорания. "Пожар локализован на площади 80 кв. м", - сообщили в пресс-службе.