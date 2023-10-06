В Рязанской области суд отклонил апелляцию экс-сенатора Петиной на арест

Ирина Петина останется под стражей до 22 декабря

ТАСС, 6 октября. Рязанский областной суд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области и экс-сенатора от региона Ирины Петиной, обвиняемой в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облсуда.

"Решение районного суда оставили в силе. То есть, она продолжит находиться под стражей", - пояснили в пресс-службе.

В июле Петину заключили под стражу на два месяца по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), затем суд дважды продлевал срок ареста. Она останется под стражей до 22 декабря.

С 2011 по 2020 год Петина занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области, курировала отделы бухгалтерского учета и отчетности, госзакупок и правового обеспечения, а также планово-финансовый отдел. В период с 2020 по 2022 год была членом Совета Федерации от Рязанской области.