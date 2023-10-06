Троих несовершеннолетних арестовали в Смоленской области по делу о смерти подростка

По версии следствия, 7 марта трое подростков около кладбища в деревне Михновка Смоленского района избили несовершеннолетнего. Мальчик умер в больнице

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал трех несовершеннолетних в Смоленской области по делу о смерти подростка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня по ходатайству следователя СК судом в отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают проводить следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 7 марта трое подростков около кладбища в деревне Михновка Смоленского района избили несовершеннолетнего. Мальчика госпитализировали, где, несмотря на оказанную помощь, он умер.

В ходе следственных действий, анализа полученных заключений экспертов, в том числе судебно-медицинской экспертизы, получены доказательства причастности подростков к совершению тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего мальчика. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.