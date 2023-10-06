В Рязанской области четыре человека пострадали в ДТП с "Камазом"

Среди пострадавших - восьмилетний ребенок

РЯЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в ДТП с "Камазом" в Сасовском районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"В Сасовском районе, на 8-м километре автодороги Алешино - Ямбирно, произошло столкновение автомобиля "Лада-Калина" и грузового автомобиля "Камаз" с прицепом. В результате происшествия водитель "Лады", а также три его пассажира, в том числе 8-летний ребенок, получили травмы", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана необходимая помощь, по факту ДТП проводится проверка.