6 октября, 17:27

В Рязанской области четыре человека пострадали в ДТП с "Камазом"

Среди пострадавших - восьмилетний ребенок

РЯЗАНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в ДТП с "Камазом" в Сасовском районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"В Сасовском районе, на 8-м километре автодороги Алешино - Ямбирно, произошло столкновение автомобиля "Лада-Калина" и грузового автомобиля "Камаз" с прицепом. В результате происшествия водитель "Лады", а также три его пассажира, в том числе 8-летний ребенок, получили травмы", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана необходимая помощь, по факту ДТП проводится проверка. 

Теги:
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