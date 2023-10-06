В Ульяновске шесть человек госпитализировали после ДТП с маршрутным такси

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 6 октября. Врачи госпитализировали шестерых человек после ДТП с маршрутным такси в Ульяновске. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ульяновской области.

"Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры, ДТП с участием маршрутного такси произошло на улице Урицкого в Ульяновске. Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту ДТП.

Позже в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что за медицинской помощью, по уточненным данным, обратились два человека.

"Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на улице Урицкого. По предварительной информации, возле дома 39 по улице Урицкого водитель транзитного автобуса (мужчина, 1966 года рождения) не рассчитал безопасную дистанцию и въехал в автомашину Toyota RAV4. В результате ДТП два человека обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.