В Узбекистане в автофургоне обнаружили 20 кг героина

В нижней части салона автомобиля были спрятаны 36 пакетов, сообщили в Государственном таможенном комитете страны

ТАШКЕНТ, 6 октября. /ТАСС/. Почти 20 кг героина обнаружили в автофургоне с таджикскими номерами на контрольно-пропускном посту "Яллама" в Ташкентской области на границе Узбекистана и Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

"В автомобиле с номерами Таджикистана, который по документам прибыл порожним, в нижней части салона под полом были спрятаны 36 пакетов, обмотанных скотчем. Внутри находился порошок с острым запахом, который оказался героином", - говорится в сообщении. Ведется доследственная проверка.