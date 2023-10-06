В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявили в Севастополе в 22:42 мск второй раз за вечер пятницы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!", - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали, сообщал оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позже Развожаев сообщил, что тревога отменена. "Отбой воздушной тревоги", - написал он. В оперативном канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту заявили, что движение автотранспорта по нему возобновлено.