Тайфун "Коину" установил рекорд по скорости ветра в Азии

По данным Международного радио Тайваня, она составила 95,2 м/с

ГОНКОНГ, 7 октября. /ТАСС/. Зарегистрированная на метеорологической станции на острове Ланьюй скорость порывов ветра в 95,2 м/с тайфуна "Коину" стала не только самой высокой за 126 лет (первые измерения на острове начались в 1897 году), но и самой высокой в Азии. Об этом сообщило Международное радио Тайваня.

Во время тайфуна был поврежден анемометр - прибор для измерения скорости ветра был сорван с крепления. Предыдущий рекорд на острове Ланьюй был установлен в 1984 году и составлял 89,8 м/с.

Скорость ветра "Коину" стала третьей в мировой истории: самый сильный ветер - 113 м/с - был зарегистрирован в Австралии на острове Барроу в 1996 году. Второй по силе показатель - 103 м/с - зафиксировали на горе Вашингтон в штате Нью-Гэмпшир в 1934 году.

"Коину" обрушился на южную часть Тайваня в ночь на четверг и пересек остров с востока на запад. По последним данным, 1 человек погиб, еще 431 пострадал. Тайфун бушует в 180 км к юго-востоку от Гонконга. Скорость порывов ветра составляет около 50 м/с.