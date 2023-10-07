6 октября, 23:27

В Люберцах из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей фитнес-центра

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Жителям близлежащих домов рекомендовали не подходить к окнам

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Посетителей фитнес-центра в городе Люберцы эвакуировали из-за угрозы взрыва, также частичная эвакуация объявлена в жилом доме, расположенном неподалеку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Посетителей и персонал фитнес-клуба, расположенного на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, эвакуировали. Также сотрудники экстренных служб объявили частичную эвакуацию в расположенном рядом жилом доме. Жителей его первого этажа отправили в пункт временного размещения", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, жителям других домов, расположенных рядом, рекомендовано не подходить к окнам.

Для временного размещения людей и их обогрева прибыли не менее 10 автобусов, передает корреспондент ТАСС.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, причиной эвакуации стал подозрительный автомобиль "Ауди", который припаркован рядом с фитнес-центром. "Предположительно, под днищем этой машины может быть размещено взрывное устройство. На место прибыли кинологи с собаками и робот-сапер. Территория вокруг этого автомобиля оцеплена полицией", - сообщили агентству. 

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© Информационное агентство ТАСС
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