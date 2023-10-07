В Люберцах рядом со спортзалом произошел взрыв

Из фитнес-центра ранее эвакуировали людей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Взрыв небольшой мощности произошел на улице 3-е Почтовое отделение у фитнес-центра в Люберцах, откуда ранее эвакуировали людей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Взрыв произошел рядом с автомобилем Audi, где, по предварительным данным, могла быть спрятана бомба. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС факт происшествия. "Слабый хлопок произошел рядом со спортзалом. По предварительным данным, был совершен контролируемый подрыв взрывного устройства. Работал робот-сапер", - сообщил собеседник агентства, отказавшись от иных комментариев.

Ранее посетителей и персонал фитнес-клуба, расположенного на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, эвакуировали. Также сотрудники экстренных служб объявили частичную эвакуацию в расположенных рядом нескольких домах. Для временного размещения людей и их обогрева прибыли не менее 10 автобусов. На месте происшествия работают сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, причиной эвакуации стал автомобиль Audi, припаркованный рядом с фитнес-центром.