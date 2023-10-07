В Арзамасе Нижегородской области при пожаре погибли пять человек

Как сообщили в региональном МВД, среди погибших трое детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Пять человек, включая троих детей, по предварительным данным, погибли в результате пожара в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Около 02:25 мск произошло возгорание в жилом доме по адресу: г. о. г. Арзамас, н. п. Слизнево, ул. Южная. По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек: мужчина, женщина 1996 годов рождения, а также дети 2011, 2020, 2022 годов рождения", - говорится в сообщении.