В микрорайоне Благовещенска произошел срыв сроков отопительного сезона

Компания, занимающаяся ремонтом теплосетей, не выходит на связь, сообщил глава города Олег Имамеев

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 октября. /ТАСС/. Срыв сроков отопительного сезона произошел в одном из микрорайонов Благовещенска в Амурской области, сообщил в Telegram-канале глава города Олег Имамеев.

"Подписал постановление о введении с 12:00 режима повышенной готовности в районе ЖК "Лазурный берег". Здесь фактически допущен срыв начала отопительного сезона", - написал мэр.

Он добавил, что подрядная организация, выполняющая работы по ремонту теплосетей в этом районе, не выходит на связь. "Тепловая сеть состоит из нескольких участков, один из них - в ведении строительной компании КСМ "Чжэнь Син" - оказался не подготовлен к врезке с новым. Из-за этого вчера подрядчику не удалось завершить все работы, чтобы тепло пошло в дома", - отметил Имамеев.

На комиссии чрезвычайных ситуаций было принято решение срочно приступить к разбору проблемного колодца и обеспечить стыковку двух участков. Завершить работы необходимо до половины дня 9 октября. Также в судебном порядке с подрядной компании взыщут понесенные затраты с учетом штрафов. Правовую оценку бездействию строительной подрядной компании даст городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что подать тепло в микрорайон "Лазурный берег", где находятся шесть домов и физкультурно-оздоровительный комплекс, должны были не позднее 6 октября в рамках старта отопительного периода.

Отопительный сезон в жилом фонде Благовещенска начался 2 октября. В целом дома и соцобъекты Амурской области начали подключать к теплу с 11 сентября.