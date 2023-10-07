7 октября, 04:42

В Новосибирской области в ДТП погибли два человека

ЧП произошло в Доволенском районе

ТАСС, 7 октября. Два человека погибли в ДТП в Доволенском районе Новосибирской области, сообщили журналистам в Госавтоинспекции региона.

"18-летний мужчина (водительского удостоверения не имеет), управляя автомобилем Mitsubishi Lancer <…> по предварительной информации не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу движения, после чего наезд на препятствие с последующим опрокидыванием <…> В результате происшествия 18-летний мужчина и 16-летняя пассажирка погибли", - сказали в ведомстве.

Проводится доследственная проверка. 

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