На Сахалине четырех человек эвакуировали из затопленного на улице автомобиля

Медицинская помощь им не потребовалась

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 октября. /ТАСС/. Четырех человек эвакуировали из затопленного автомобиля, который во время движения сломался на улице Южно-Сахалинска. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"На Сахалине спасатели МЧС России помогли выбраться пассажирам из затопленного автомобиля", - говорится в сообщении.

Автомобиль сломался, двигаясь по подтопленной улице. Трое спасателей на лодке добрались до четверых пострадавших и эвакуировали их на сушу. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее спасатели объявили в семи южных районах Сахалина и у юго-восточного побережья острова экстренное предупреждение из-за непогоды на 6 октября. За сутки выпало 94 мм осадков при месячной норме 101 мм. На территории Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в части школ, затоплены дороги местного значения, аэропорт областного центра работает по фактической погоде. Затоплены и обесточены окраины и частный сектор Южно-Сахалинска.