В Израиле сообщили о гибели человека после обстрелов со стороны Газы

По информации израильской службы скорой помощи "Маген Давид адом", еще по меньшей мере 15 израильтян получили ранения

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще по меньшей мере 15 израильтян получили ранения в результате начавшихся в субботу утром ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской службы скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

По ее информации, медики "Маген Давид адом" оказали помощь 16 пострадавшим: в одном случае констатирована смерть, два человека находятся в тяжелом состоянии, шестеро - в состоянии средней тяжести, семеро получили легкие травмы.

Ранее государственная радиовещательная компания Kan сообщала, что в результате обстрела погибла 70-летняя женщина, проживавшая в населенном пункте Гедерот близ города Ашдод на юге страны. Она была тяжело ранена в результате попадания ракеты по ее дому, медики боролись за ее жизнь, но спасти не успели.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат в субботу утром начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны, включая район Тель-Авива и его окрестностей. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.