В Палестине сообщили о гибели пятерых человек при атаках Израиля по сектору Газа

По словам медиков в палестинском анклаве, еще несколько палестинцев получили ранения

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек были убиты в результате ударов, которые наносят израильские силы по сектору Газа. Об этом сообщили медики в палестинском анклаве.

"Пять человек погибли и несколько палестинцев получили ранения при атаках Израиля по Газе", - приводит их слова телеканал Al-Arabiya.

Ранее группы палестинских боевиков выпустили по территории Израиля 5 тыс. ракет, как заявили представители палестинского движения ХАМАС. По данным Al-Arabiya, "десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа". Израильские силы наносят удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов.

Согласно заявлению главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, начатая операция палестинских радикалов на территории Израиля, прилегающей к сектору Газа, является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.