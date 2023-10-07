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обновлено 7 октября, 08:05
Военная операция на Украине

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина

Вооруженные силы Украины из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Мужчина погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Уразово в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Сегодня утром ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. К большому горю, один человек погиб - мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - проинформировал глава региона.

По его словам, в результате обстрела повреждения различной степени получили 14 частных домовладений, 1 социальный объект - разрушены хозпостройка и складское помещение, а также повреждена "ГАЗель". "На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается", - добавил Гладков. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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