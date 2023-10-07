7 октября, 08:14,
обновлено 7 октября, 08:45
Военная операция на Украине

В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России"

Алексей Коновалов/ ТАСС, архив
© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

Владимир Малов получил тяжелые травмы и доставлен в больницу

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. Исполнительный секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов получил тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram-канале член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

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"Сегодня в районе 09:30 произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г. р. в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - написал Кастюкевич.

Член Совета Федерации считает, что это "теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области". "Сейчас врачи борются за жизнь Владимира Александровича. И они сделают все от них зависящее, чтобы он выжил. Это сейчас - самое главное", - отметил он. 

Теги:
УкраинаРоссияКастюкевич, Игорь ЮрьевичВоенная операция на УкраинеХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
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