В Свердловской области автомобиль опрокинулся в реку

Пострадали четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Женщина без водительских прав, находясь за рулем автомобиля, съехала в реку на трассе в Свердловской области, пострадали четыре человека. Одну из пострадавших, получившую серьезную травму позвоночника, вертолетом доставили в Екатеринбург, сообщили в ГИБДД региона.

"20-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Auris, <...> допустила съезд с дороги в реку с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии телесные повреждения получила водитель и три пассажира иномарки. Водитель, два молодых человека 2001 и 2002 годов рождения, девушка 2007 года рождения госпитализированы в Нижнетуринскую больницу. Впоследствии медики приняли решение направить вертолетом несовершеннолетнюю, получившую серьезную травму позвоночника, в ДГКБ №9 Екатеринбурга", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел ночью.

Отмечается, что водитель автомобиля была трезвой, но не имела водительского удостоверения. "Она пояснила, что не смогла сориентироваться на скользкой от дождя дороге по причине отсутствия опыта управления автомобилем. В этот вечер управлять автомашиной ей предложил ее знакомый", - рассказали в ведомстве.

В отношении 21-летнего собственника автомобиля госавтоинспекторы составили административные материалы за то, что он доверил управление человеку без водительского удостоверения.