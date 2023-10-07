ВСУ за сутки выпустили более 10 минометных снарядов по Белгородской области

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что обошлось без разрушений и пострадавших

ТАСС, 7 октября. Более 10 минометных снарядов выпущено со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки по белгородскому селу Пороз, автомобильному пункту пропуска "Шебекино", поселку Первомайский, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Шебекинском городском округе в селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажен квадрокоптер противника, который затем был уничтожен. По МАПП "Шебекино" выпущено семь минометных снарядов, по поселку Первомайский - два минометных снаряда", - говорится в сообщении.

Гладков добавил, что обошлось без разрушений и пострадавших. Кроме этого, по селу Журавлевка было выпущено два артиллерийских снаряда. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка - установлено четыре прилета. "В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано пять гранатометных выстрелов", - добавил губернатор.

Он уточнил, с беспилотника ВСУ был сброшен один осколочный боеприпас на окраину хутора Плотвянка, обошлось без пострадавших и разрушений.