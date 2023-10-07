7 октября, 08:59

На Кубани в ДТП пострадали шесть человек

Среди них три ребенка

ТАСС, 7 октября. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали утром в субботу на трассе в Краснодарском крае при лобовом столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"Сегодня в 08:00 утра в Мостовском районе на автомобильной дороге "подъезд к г. Майкопу" произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touran выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с Toyota Carina. В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из которых - дети", - говорится в сообщении.

Погибших нет, полиция проводит проверку по факту ДТП. 

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РоссияКраснодарский край
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