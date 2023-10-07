7 октября, 09:13,
обновлено 7 октября, 09:44
Военная операция на Украине

Сальдо назвал терактом взрыв автомобиля секретаря единороссов в Новой Каховке

Губернатор Херсонской области отметил, что медики делают все возможное для спасения жизни Владимира Малова

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. Взрыв автомобиля исполнительного секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, который произошел утром в Новой Каховке Херсонской области, является терактом, сообщил в Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня утром в Новой Каховке был совершен теракт - подорван автомобиль исполнительного секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова. Он в тяжелом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу, медики делают все возможное для спасения его жизни", - написал Сальдо.

Ранее о взрыве сообщал член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Как отметил губернатор региона, на месте работают все оперативные службы и правоохранительные органы. "Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные - привлечены к уголовной ответственности", - заявил Сальдо. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация