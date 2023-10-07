Сальдо назвал терактом взрыв автомобиля секретаря единороссов в Новой Каховке

Губернатор Херсонской области отметил, что медики делают все возможное для спасения жизни Владимира Малова

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. Взрыв автомобиля исполнительного секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, который произошел утром в Новой Каховке Херсонской области, является терактом, сообщил в Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.

"Сегодня утром в Новой Каховке был совершен теракт - подорван автомобиль исполнительного секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова. Он в тяжелом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу, медики делают все возможное для спасения его жизни", - написал Сальдо.

Ранее о взрыве сообщал член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Как отметил губернатор региона, на месте работают все оперативные службы и правоохранительные органы. "Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные - привлечены к уголовной ответственности", - заявил Сальдо.