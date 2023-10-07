В Нижегородской области назвали возможную причину пожара

По словам пресс-службы СУ СК РФ, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки

ТАСС, 7 октября. Неисправность электропроводки, по предварительным данным, стала причиной пожара, в результате которого в частном доме в Арзамасском районе Нижегородской области погибла семья из пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили", - отмечается в сообщении.

Утром 7 октября в частном доме в селе Слизнево Арзамасского района произошел пожар, в котором погибли 30-летняя женщина, 36-летний мужчина и 3 ребенка в возрасте полутора, 4 и 11 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).