7 октября, 10:33

В Истре обнаружили фрагменты сбитого БПЛА

По словам главы городского округа Татьяны Витушевой, беспилотник не кустарного производства

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили фрагменты сбитого утром над Истрой беспилотного летательного аппарата (БПЛА), выясняются все обстоятельства. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.

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"Сообщаю, что сегодня в районе 05:05 силами ПВО был выявлен и уничтожен БПЛА над территорией городского округа Истра. Беспилотник двигался в сторону Москвы. Обломки сбитого БПЛА обнаружены в лесу возле деревни Падиково", - написала Витушева.

По ее словам, по предварительному анализу нескольких собранных фрагментов, беспилотник не кустарного производства. Оперативные службы на месте продолжают работу.

"Вновь обращаюсь к жителям и гостям муниципалитета не публиковать фото- и видеокадры работы систем ПВО, а также не обсуждать эту тему в социальных сетях. Кроме того, обращаю внимание на ограничение полета беспилотных летательных аппаратов", - добавила Витушева. 

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