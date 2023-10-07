В Калининградской области прорвало дамбу отработанного янтарного карьера из-за шторма

Пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь янтарного комбината Роман Гаранчук

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Шторм в Балтийском море стал причиной прорыва дамбы отработанного янтарного карьера близ поселка Янтарный в Калининградской области. Пострадавших нет, техника не повреждена, сообщил ТАСС пресс-секретарь Калининградского янтарного комбината Роман Гаранчук.

"Речь о пляжевом участке Пальмникенского карьера, на котором в этом сезоне также велась добыча [янтаря]. Информация о затоплении техники не соответствует действительности. Производственное оборудование, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, предварительно было вывезено из зоны возможного затопления. Пострадавших в результате прорыва дамбы нет. Запланированный на этот год объем добычи в данном карьере - 127 тонн - достигнут, выработка завершена. В дальнейшем пляжевый участок Пальмникенского карьера будет рекультивирован", - сообщил Гаранчук.

Ранее информация о прорыве дамбы и затоплении большого количества техники в янтарном карьере появилась в социальных сетях.

Ранее Главное управление МЧС по Калининградской области объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 25 м/с. По информации компаний, ведущих поставки грузов в регион по морю, в Балтийском море прогнозируется волнение с высотой волн до 4,5 м с ветром до 30 м/с. По информации компании "Оборонлогистика", из-за неблагоприятных метеоусловий закрыто судоходство в портах Усть-Луга, Санкт-Петербург и Балтийск. Суда пережидают непогоду у причалов в портах, либо в местах укрытий на рейде.

В Калининградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС сообщили, что по предварительным прогнозам скорость ветра на территории области начнет постепенно снижаться уже во второй половине дня 7 октября.