В Югре арестовали водителя, сбившего семью из трех человек

Двое из пострадавших погибли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 октября. /ТАСС/. Несовершеннолетнего водителя, сбившего на автомобиле семью из трех человек, двое из которых погибли, арестовали в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя СК РФ решением суда обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают работу, направленную на установление всех обстоятельств ДТП, сбор и закрепление доказательств", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в деревне Лямина. По данным полиции, 17-летний иностранец без прав не справился с управлением автомобиля LADA Vesta, съехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов и скрылся. Женщина умерла на месте, мужчина с грудным ребенком были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже стало известно о смерти ребенка.