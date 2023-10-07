Reuters: в Афганистане в результате землетрясения погибли по меньшей мере 15 человек

Еще 40 человек пострадали

ТАСС, 7 октября. По меньшей мере 15 человек погибли, еще 40 пострадали в результате землетрясения на западе Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника из управления по чрезвычайным ситуациям Афганистана.

По его данным, сообщения о жертвах поступили из района Зинда-Джан в центральной части провинции Герат, на которую и пришелся удар стихии.

Землетрясение магнитудой 6,2 было в субботу зафиксировано на территории Афганистана. Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат, где проживают 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.