В ДТП в Свердловской области погибли два человека

Еще один пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП на автодороге Первоуральск - Шаля в Свердловской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Трагедия произошла на 51-м км автодороги Первоуральск - Шаля. По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2112 и Honda Stepwgn по причине выезда одного из них на встречную полосу. В результате автоаварии водитель и пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончались на месте ДТП, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Второй водитель с переломом ключицы доставлен в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временно движение транспорта на этом участке организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток. По факту ДТП проводится расследование.