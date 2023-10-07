7 октября, 12:04

В Курганской области зафиксировали случаи мошенничества от имени СК

В ведомстве призвали курганцев сразу обращаться с заявлением в правоохранительные органы при поступлении таких звонков и угроз

ТАСС, 7 октября. Случаи телефонного мошенничества от имени якобы сотрудников Следственного комитета зафиксированы в Курганской области - звонки злоумышленников определяются как входящий вызов со стационарного номера следственного управления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"На территории региона зафиксированы случаи попыток мошенничества со стороны лиц, которые, представляясь сотрудниками следственного органа, требуют предоставить информацию о данных банковских карт, а также осуществить операции по оформлению кредитов, снятию или переводу денежных средств. Используя в преступных целях специальное программное обеспечение, злоумышленники совершают телефонный звонок, который определяется как входящий вызов со стационарного номера следственного управления", - рассказали в ведомстве.

В СК просят курганцев при поступлении таких звонков и угроз сразу обращаться с заявлением в правоохранительные органы. 

Теги:
РоссияКурганская область
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