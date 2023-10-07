Умер раненный при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России"

Смерть Владимира Малова зафиксировали в 14:40

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. Исполнительный секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов, получивший тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Новой Каховке Херсонской области, умер, сообщили журналистам в оперштабе города.

"Владимир Малов умер в 14:40", - сказал представитель оперштаба.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич ранее сообщил, что подрыв автомобиля в городе Новая Каховка произошел около 09:30 (время совпадает с московским). Малов в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Кастюкевич заявил, что считает подрыв машины терактом, направленным против мирного населения.