7 октября, 12:02,
обновлено 7 октября, 12:21
Военная операция на Украине

Умер раненный при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения "Единой России"

Алексей Коновалов/ ТАСС, архив
© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

Смерть Владимира Малова зафиксировали в 14:40

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. Исполнительный секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов, получивший тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Новой Каховке Херсонской области, умер, сообщили журналистам в оперштабе города.

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"Владимир Малов умер в 14:40", - сказал представитель оперштаба.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич ранее сообщил, что подрыв автомобиля в городе Новая Каховка произошел около 09:30 (время совпадает с московским). Малов в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Кастюкевич заявил, что считает подрыв машины терактом, направленным против мирного населения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
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