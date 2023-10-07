7 октября, 12:35
Палестино-израильский конфликт

СМИ: число погибших после обстрелов Израиля достигло 40

Обстановка в секторе Газа в результате атак Израиля
© ТАСС/ Reuters

По информации Kan, пострадали 800 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 40 жителей Израиля погибли в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа в субботу. Такие обновленные данные приводит государственная радиостанция Kan.

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Число раненых, по ее информации, составляет уже не менее 800 человек.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 545 пострадавших. В посольстве РФ в Тель-Авиве ранее заявили ТАСС, что информации о россиянах среди пострадавших дипломаты не получали, дипмиссия находится в контакте с израильскими властями и пристально следит за развитием событий. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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