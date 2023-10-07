Единороссы окажут помощь семье погибшего в Херсонской области секретаря отделения партии

Член Совета Федерации от региона Игорь Кастюкевич также пообещал оказать необходимую помощь с похоронами Владимира Малова

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" окажет помощь с похоронами исполнительного секретаря отделения партии в Новой Каховке Херсонской области Владимира Малова, погибшего в результате теракта в субботу. Также необходимая помощь будет оказана его семье, сообщил в Telegram-канале член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Региональное отделение партии "Единая Россия" в Херсонской области поможет с организацией необходимых процедур, связанных с погребением. Семье Владимира Малова также будет оказана вся необходимая помощь", - написал Кастюкевич.

Подрыв автомобиля в городе Новая Каховка, при котором пострадал Малов, произошел около 09:30 мск. Малов в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Позднее стало известно, что он умер. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом.