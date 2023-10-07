7 октября, 13:03
Военная операция на Украине

Единороссы окажут помощь семье погибшего в Херсонской области секретаря отделения партии

Член Совета Федерации от региона Игорь Кастюкевич также пообещал оказать необходимую помощь с похоронами Владимира Малова

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" окажет помощь с похоронами исполнительного секретаря отделения партии в Новой Каховке Херсонской области Владимира Малова, погибшего в результате теракта в субботу. Также необходимая помощь будет оказана его семье, сообщил в Telegram-канале член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Региональное отделение партии "Единая Россия" в Херсонской области поможет с организацией необходимых процедур, связанных с погребением. Семье Владимира Малова также будет оказана вся необходимая помощь", - написал Кастюкевич.

Подрыв автомобиля в городе Новая Каховка, при котором пострадал Малов, произошел около 09:30 мск. Малов в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Позднее стало известно, что он умер. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом. 

Теги:
УкраинаРоссия"Единая Россия"Кастюкевич, Игорь ЮрьевичВоенная операция на УкраинеХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация