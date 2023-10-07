В Псковской области суд арестовал семейную пару, которая напала на полицейских

В результате инцидента один сотрудник получил ранение

ТАСС, 7 октября. Семейная пара, совершившая нападение на сотрудников полиции и тяжело ранившая одного из них на территории Пустошкинского района Псковской области, арестована. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

"В отношении семейной пары, напавшей на сотрудников полиции в Псковской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 5 октября жители Пустошкинского района Псковской области, семейная пара, совершили нападение на участкового и инспектора по делам несовершеннолетних, которые проверяли информацию о ненадлежащем исполнении парой родительских обязанностей. Ребенок подозреваемых после инцидента передан в социальное учреждение.

"При нападении на сотрудников полиции обвиняемые применили вилы, топор и нож, в результате чего участковому уполномоченному полиции были причинены телесные повреждения, с которыми он был в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации медицинского учреждения", - уточнили в СК РФ.