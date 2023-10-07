В Истре в результате падения БПЛА незначительно пострадал частный дом

Все найденные части летательного аппарата направлены на экспертизу

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Специалисты выявили незначительные разрушения частного дома в подмосковной Истре после падения БПЛА, сбитого этим утром. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.

"В ходе проводимых поисково-следственных мероприятий на территории падения обломков уничтоженного БПЛА выявлены незначительные повреждения кровли близлежащего частного дома. Пострадавших нет", - написала Витушева в своем Telegram-канале.

По ее словам, все найденные части летательного аппарата направлены на экспертизу. Предполагается, что данный БПЛА был самолетного типа с максимальным радиусом действия в 800 км. На текущий момент устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов, которые он мог на себе нести.

Беспилотник был уничтожен средствами ПВО в 05:05 мск над территорией городского округа Истра. Дрон двигался в сторону Москвы. Первые обломки сбитого БПЛА, включая части двигателя, были обнаружены в лесу возле деревни Падиково, сообщила Витушева.