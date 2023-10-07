В Калининграде шторм повалил более десятка ветвей и деревьев

Непогода также повредила линии электропередач и два автомобиля

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Сильный ветер повалил более десятка ветвей и деревьев в Калининграде, некоторые упали на провода линий электропередачи и уличного освещения, повреждены два автомобиля, сообщили в городской администрации.

"Из-за сильного ветра в Калининграде зафиксировано 14 случаев вала деревьев и ветвей. Некоторые из них упали на проезжую часть, линий электропередачи и уличного освещения, в двух случаях деревья повредили автомобили, в одном отмечается угроза падения дерева на детскую площадку", - отметили в администрации Калининграда.

Из-за шквалистого ветра временно закрыли для посетителей Калининградский зоопарк. Такое решение было принято по соображениям безопасности, так как со столетних деревьев также могут срываться крупные ветви и сучья, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"На территории парка есть деревья возрастом более 100 лет. Мы за ними наблюдаем и в случае сильного ветра, когда существует угроза обрушения их крупных ветвей, сучьев мы закрываем зоопарк на время действия штормового предупреждения", - сказали в пресс-службе, уточнив, что воспользоваться входными билетами, купленными онлайн на сайте зоопарка, можно в любую дату вплоть до 31 декабря 2023 года.

Ранее главное управление МЧС по Калининградской области объявило в регионе штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 25 м/с. По информации компаний, ведущих поставки грузов в регион по морю, в Балтийском море прогнозируется волнение с высотой волн до 4,5 м с ветром до 30 м/с. По информации компании "Оборонлогистика", из-за неблагоприятных метеоусловий закрыто судоходство в портах Усть-Луга, Санкт-Петербург и Балтийск. Суда пережидают непогоду у причалов в портах, либо в местах укрытий на рейде. Шторм в Балтийском море стал причиной прорыва дамбы отработанного янтарного карьера близ поселка Янтарный в Калининградской области. Пострадавших нет, техника не повреждена.