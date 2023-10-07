В ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень пострадали четыре человека

Медики оказывают им необходимую помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень. Столкнулись автомобили Lexus и Mitsubishi, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"На 33-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень нарушение правил при развороте водителем автомобиля Lexus привело к травмированию четырех человек, трое из них - дети. Автоинспекторы работают на месте происшествия. По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, мужчина 1987 года рождения, при начале движения с правой обочины не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi под управлением водителя 1980 года рождения и допустил с ним столкновение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Lexus, за рулем которого был житель Тамбова, подобравший по пути попутчиков, пострадали женщина 1985 года рождения и ребенок 2017 года рождения, в Mitsubishi - дети 2014 года рождения. Медики оказывают им необходимую помощь.