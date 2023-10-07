7 октября, 16:10

В ДТП в Ивановской области погибли четыре человека

В аварии участвовало три легковые машины

ТАСС, 7 октября. Четыре человека погибли в результате дорожной аварии в Комсомольском районе Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"Четыре человека погибли при ДТП в Комсомольском районе. В результате аварии на месте ДТП погибли трое граждан, находившиеся в "десятке" и один человек из Lada Kalina, - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, в аварии участвовало три легковые машины: Lada Kalina, "десятка" и Hyundai Solaris.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ДПС. 

Теги:
РоссияИвановская область
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