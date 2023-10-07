В Курской области более 4,4 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Аварийно-восстановительные работы планируют завершить до 08:00 мск 8 октября

ТАСС, 7 октября. Более 4,4 тыс. человек в Курской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На территории Курской области произошло нарушение электроснабжения в пяти муниципальных образованиях, 27 населенных пунктах. Всего под отключение попали 2 404 дома, 4 413 человек, в том числе 969 детей, социально значимые объекты под отключение не попали", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы планируют завершить до 08:00 мск 8 октября, уточнили в ГУ МЧС по региону.

Отключение возникло из-за порывистого ветра и дождя. Областной главк МЧС предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях на территории региона. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, местами - 23 м/с, возможны осадки.