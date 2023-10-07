7 октября, 17:11

В шести районах Воронежской области непогода нарушила электроснабжение

Установлен особый контроль за работой энергообъектов

ТАСС, 7 октября. Перебои в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий зафиксированы в шести районах Воронежской области. Установлен особый контроль за работой энергообъектов, сообщает правительство региона в Telegram-канале.

"7 октября на территории Воронежской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Локальные нарушения электроснабжения, вызванные непогодой, отмечаются в Семилукском, Каширском, Лискинском, Павловском, Каменском и Россошанском районах" - говорится в сообщении.

Энергетики "Воронежэнерго" восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение. В филиале работает оперативный штаб, уточнили в пресс-службе. "Установлен особый контроль за работой энергообъектов", - добавили в правительстве. 

Теги:
РоссияВоронежская область
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